Fran, la modella 55enne che incoraggia le donne "over": «Siete sexy anche dopo i 50 anni». Ma lei non trova l'amore

Fran Sawyer è una modella 55enne che sui social promuove un messaggio, per lei, molto importante, ovvero: una donna può essere sexy e desiderata anche dopo i 50 anni. La donna di Basingstoke, Inghilterra, è una mamma single che non rinuncia all'idea di essere attraente anche se, ormai, il suo corpo non è più quello di una ventenne. Il suo atteggiamento giovanile, comunque, funziona, dato che, sui social riceve moltissimi messaggi di ragazzi giovani che vorrebbero un appuntamento con lei.

Le dichiarazioni di Fran Sawyer

Fran Sawyer ha rilasciato un'intervista esclusiva al Daily Star in cui racconta la sua idea di bellezza e sex appeal anche dopo i 50 anni: «Io ho 55 anni e mi sento molto bene e più sexy e attraente che mai. Credo che le donne non debbano mai lasciarsi andare ma, anzi, valorizzarsi sempre per apparire al meglio e stare bene con se stesse. Donne come Carol Vorderman e Amanda Holden (conduttrice e attrice, ndr) hanno un bellissimo aspetto e hanno superato i 50 anni da tempo: Carol ha 62 anni, mentre, Amanda 52.

Fran Sawyer e l'amore

Nonostante, moltissimi ragazzi giovani chiedano a Fran Sawyer di uscire, lei non trova attraente i ragazzini: «Gli uomini hanno paura di me perché io sono una persona molto sicura di sé e delle proprie capacità, tutto quello che si limitano a fare è guardarmi. I ragazzini hanno più coraggio ma io non sono attratta dagli uomini più piccoli di me».

