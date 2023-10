Amber, la modella (stupenda) che non fa sesso da due anni: «Gli uomini hanno paura di me»

di Redazione web

Amber Johanssen è una modella che crea contenuti per adulti sui social e oltre al suo nome si fa chiamare anche 'Sweetheart'. La 37enne che ha più di 500mila follower su Instagram ha, però, rivelato che, nonostante il suo innato sex appeal, fatica molto a trovare l'amore e un uomo che le tenga testa davvero perché pensa di intimorirli a causa del suo lavoro e per il fatto di essere una donna molto indipendente.

La storia di Amber Johanssen

La modella svedese, Amber Johanssen ha raccontato la sua situazione sui propri canali social, dove ha rivelato: «Non esco per un appuntamento e non faccio sesso da due anni. Non sono single per scelta, semplicemente, non riesco a trovare la persona giusta. Il mio desiderio sessuale è ancora forte...





«L'ultima volta che ho provato a organizzare un appuntamento, il ragazzo lo ha annullato all'ultimo minuto. Onestamente, penso che fosse intimidito dal mio successo e dalla mia bellezza. Gli uomini mi hanno detto che non mi prendono sul serio e che si sentirebbero in imbarazzo a stare con me. Ho provato anche i siti di incontri ma i ragazzi sembrano pensare che sia un account falso o trovano i miei contenuti sexy online prima dell'appuntamento, e questo rende la cosa molto imbarazzante. Sento che sono più interessati a portarmi a letto che non a sapere chi sono».

L'uomo ideale

Infine, sempre sui social, Amber Johanssen ha rivelato come dovrebbe essere l'uomo ideale per lei: «Cerco qualcuno che abbia intelligenza, gentilezza, buone maniere e qualcuno che conosca il suo valore e che non si accontenti delle cose facili. Poi, mi piacerebbe che mi accettasse per ciò che sono».

