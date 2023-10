L'influencer rifatta che si sente Barbie: «Con l'ipnosi divento migliore, ora voglio togliermi quattro costole»

di Redazione web

Sapphire Saint è una nota influencer americana che, negli anni, ha effettuato moltissimi interventi chirurgici perché voleva migliorare il proprio aspetto fisico. Uno dei desideri più grandi della modella era quello di rifarsi il seno, anche se, poi, nel tempo, ha perso un po' il controllo, dato che, ora, la sua misura è extralarge. Sapphire, poi, ha anche rivelato di seguire delle sedute di ipnosi per migliorarsi come persona.

La storia di Sapphire Saint

Sapphire Saint ha rivelato sui social di avere ormai perso il conto di quante volte si è sottoposta a operazioni chirurgiche: si è rifatta più volte il seno, il lato B, il naso e varie punturine di botox. Inoltre, la modella ha in programma di farsi esportare quattro costole per assottigliare la sua vita ed esaltare ancora di più il suo seno.

Per entrare sempre di più nella mentalità da Barbie, che si è prefissa di raggiungere, ovvero, vivere serenamente e con più leggerezza possibile ma sempre con "stile", Sapphire si sottopone a sedute di ipnosi.



Raccontando la sua storia a Truly, l'influencer ha detto: «Quando faccio l'ipnosi creo una sceneggiatura nella mia mente, poi, la espongo e registro. Infine, la ascolto per 30 giorni di fila così da renderla permanente nella mia testa. Io credo che l'ipnosi mi aiuti a diventare una ragazza migliore. Per quanto riguarda le mie operazioni, mia mamma mi ha incoraggiato a fare il mio primo intervento al seno e se l'è rifatto anche lei.

L'intervento alle costole

Infine, Sapphire Saint ha parlato del suo intervento alle costole e di ciò che pensano i suoi amici: «Molti dei miei amici mi dicono che non dovrei togliermi le costole perché pensano che sia un po' troppo esagerato, ma io credo che sia necessario affinché il mio seno risalti ancora di più. Comunque sia, sono un po' nervosa e mi sto preparando psicologicamente».

