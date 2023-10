Modella di Onlyfans: «Giro video hot con un ragazzo conosciuto su Tinder. Mio marito ci fa da assistente»

di Redazione web

Quella di Carmen Divine e di suo marito Mr T non è di certo una delle storie di coppia che si è abituati a sentire tutti i giorni. I due coniugi, infatti, sono iscritti a OnlyFans e condividono una passione per il sesso che, però, è diventato anche un lavoro. Infatti, creano contenuti bollenti da pubblicare sui siti per adulti. Il punto è che il protagonista maschile dei filmati non è Mr T ma un ragazzo, a detta di Carmen, molto più prestante del marito che è meglio come assistente di scena. Ma andiamo con ordine.

La storia di Carmen Divine e Mr T

Per Carmen Divine e Mr T, il sesso non è affatto un tabù, nè all'esterno, nè all'interno della coppia. I due hanno sempre amato essere trasgressivi e, inizialmente, creavano contenuti sexy insieme, poi, però, le cose sono cambiate quando lei ha deciso di iscriversi al sito di incontri Tinder (con il benestare del marito) ed ha conosciuto un ragazzo. Sui social, Carmen Divine ha raccontato: «La prima volta che ho visto mio marito ho pensato subito che l'avrei sposato: andavamo d'accordo su tutto e c'era molta intesa anche in camera da letto. Inizialmente, infatti, giravo i miei video con lui. Poi, però, abbiamo pensato che inserire un'altra persona all'interno del "progetto" avrebbe potuto essere divertente e stimolante. Quindi, mi sono iscritta a Tinder e ho fatto una specie di casting.

Carmen Divine ha, poi, raccontato sui social, che il mondo di OnlyFans l'ha sempre incuriosita, quindi, ha deciso di aprire il suo profilo nel 2020 cominciando con video semplici ripresi dalla webcam del computer: «All'inizio non sapevo bene cosa fare ma ho pensato di essere il più naturale possibile, così da rendere il tutto più vero».

