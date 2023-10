«A matrimonio la amica vuole che indossi il vestito da principessa Disney. Mi sono rifiutata e mi ha dato della str***»

di Redazione web

Gli sposi, quando organizzano il loro matrimonio, hanno (ovviamente) potere decisionale su ogni cosa, anche sul vestito delle damigelle d'onore. È proprio questo che non va giù all'amica della sposa che vorrebbe che le sue "ospiti speciali" indossassero un vestito di una delle principesse Disney, dato che lei è una grande appassionata. L'amica della sposa, però, si è rifiutata e ha raccontato la vicenda su Reddit.

La storia

Una ragazza di 24 anni si è sfogata su Reddit, dove ha scritto: «La mia amica Holly si sposerà tra qualche mese e fin da quando era bambina, è sempre stata appassionata di principesse Disney, per questo ha deciso che io e le altre damigelle avremmo dovuto indossare un abito da principesse. Lei avrà un ampio vestito da ballo scintillante e stravagante, mentre, noi indosseremo abiti che sono una versione più moderna di quelli delle principesse.

Siamo in cinque e vuole che ognuno di noi abbia un colore diverso, quindi ha scelto Ariel (rosa), Cenerentola (blu), Belle (giallo), Rapunzel (viola) e Tiana (verde). Vorrebbe che io indossassi i panni di Tiana (de "La principessa e il ranocchio") visto che ho i capelli scuri. A me non va per niente di vestirmi come se fossi a una festa di compleanno per bambini. Quindi, ne ho parlato con Holly e ho provato a suggerire alternative che non fossero proprio così "principesche" ma lei non ne ha voluto sapere, perciò, le ho detto che io non vorrei mettermi in ridicolo e lei mi ha risposto che sono una str*** e penso solo a me stessa.

I commenti degli utenti

Quando su Reddit si parla di matrimonio, gli utenti si scatenano con i commenti. Qualcuno, quindi, ha preso a cuore la storia della ragazza e ha scritto: «Se la sposa è una tua amica, io cercherei di accontentarla, in fin dei conti il vestito lo dovresti indossare solo per una giornata», «L'idea delle principesse Disney è un po' cringe, però, se la sposa vuole così, io ti consiglierei di adattarti se non vuoi rovinare un'amicizia» oppure «Secondo me dovresti vestirti come vuole la tua amica e magari rendere meno "disneyano" l'abito con qualche accessorio sobrio».

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 09:04

