Proposta di matrimonio interrotta dalla Tiktoker impaziente: «L'espressione di lui alla fine del video dice tutto... si è già pentito»

di Redazione web

Il matrimonio è un po' il coronamento dell'amore tra due persone e c'è chi non vede davvero l'ora che, come nelle favole più belle, il proprio fidanzato si inginocchi con una scatolina in mano e pronunci la fatidica frase: «Mi vuoi sposare?». Qualche fidanzata non sta più nella pelle all'idea di rispondere «Sì, lo voglio», che non lascia nemmeno finire il poveretto di parlare. È ciò che è successo alla tiktoker che, per la sua impazienza, è stata molto criticata dagli utenti social.

Sally, la cagnolina che ogni giorno va al fast food per mangiare: «Grazie a TikTok abbiamo ritrovato il padrone»

La bisnonna di 102 anni e il segreto di lunga vita: «Seguo questa dieta e non faccio mai la doccia»

La vicenda

Courtney Ward, postando il video su TikTok della sua proposta di matrimonio, ha totalizzato più di un milione di visualizzazioni. I suoi follower, infatti, non vedevano l'ora di vedere la tanto attesa proposta del fidanzato Stephen che, però, secondo molti, sarebbe stata rovinata dall'impazienza della futura sposa. Courtney, infatti, non ha nemmeno dato il tempo al compagno di finire il suo discorso con la fatidica domanda, che ha afferrato l'anello dalla scatolina lasciando di sasso il ragazzo.

Alla fine del video, ovviamente (se non si fosse capito), Courtney risponde: «Sì, lo voglio». Sprizza felicità da tutti i pori. Dopo la proposta, la tiktoker ha aggiornato il suo profilo scrivendo: «Moglie nel 2024». In alcuni dei suoi video, aveva, infatti, dichiarato, che uno dei suoi sogni più grandi è sempre stato il matrimonio.

I commenti dei fan

Oltre alle tante visualizzazioni, il video ha anche raccolto moltissimi commenti che, però, hanno criticato il comportamento della futura sposa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA