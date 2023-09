«Mia figlia non vuole che i professori storpino il suo nome ma uno di loro continua a farlo e le manca di rispetto. Sono intervenuta»

di Redazione web

Una mamma ha deciso di sfogarsi su Reddit raccontando agli altri utenti social il motivo della sua rabbia e anche delusione. La signora ha una figlia di 14 anni che non vuole che il suo nome venga abbreviato o, peggio, storpiato e pronunciato male. Un professore di scuola, però, non ha mai rispettato questa volontà della ragazzina che si è sentita mancare di rispetto ed essere presa in giro da una persona più grande di lei, per questo, nella vicenda è intervenuta la mamma.

La storia

Una mamma ha raccontato: «Mia figlia, Alexandra di 14 anni, odia qualsiasi versione abbreviata del suo nome. È così da quando aveva circa 10 anni. Noi rispettiamo questa sua idea, anche perché le abbiamo dato questo nome perché rimanesse "intatto". Alle medie, ha studiato spagnolo e l'insegnante voleva chiamare tutti gli studenti con la versione spagnola del loro nome (a condizione che ce ne fosse uno). Allora ha provato a chiamare Alexandra, Alejandra. All'epoca, lei corresse la professoressa e l'episodio non si ripetè più. Ora, frequenta la scuola superiore e sta ancora studiando spagnolo. Anche qui, l'insegnante vorrebbe chiamare gli alunni con la versione spagnola del loro nome. Quindi, Alexandra le ha detto che avrebbe preferito essere chiamata con il suo nome e non con "Alejandra". La professoressa, però, non ha voluto sentire ragioni e, quindi, la chiama con il nome spagnolo.

Mia figlia torna sempre a casa da scuola infastidita per questo sono intervenuta e ho scritto una mail all'insegnante.

I commenti degli utenti social

La vicenda di Alexandra e della mamma ha aperto un dibattito su Reddit: c'è chi è d'accordo con le due e chi, invece, pensa che sia tutto molto esagerato. Qualcuno ha scritto: «Avete fatto bene perché cambiare il nome a una persona è come cambiare il suo "essere"» oppure «Tutto molto esagerato, alla fine, si trattava di un'ora alla settimana con un nome "sbagliato"».

