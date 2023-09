Lifting istantaneo agli occhi: il trucco del make up che sta spopolando su TikTok

di Redazione web

Su TikTok continuano a spopolare i trucchetti legati al make up: moltissime content creator, infatti, mostrano agli utenti social come sia possibile migliorare qualsiasi difetto senza ricorrere alla chirurgia estetica. La truccatrice Darlin ha fatto lo stesso mostrando ai suoi follower come poter correggere il problema delle palpebre cadenti senza pensare al lifting. Il suo video ha ottenuto moltissime visualizzazioni ed è diventato virale in poco tempo.

Il trucco di Darlin

La truccatrice Darlin ha spiegato, su TikTok, di avere un piccolo problema alle palpebre che tendevano ad appesantirsi e, quindi, a cadere. La tiktoker ha scoperto un trucco infallibile per non fare "cadere" i lembi di pelle. Ecco cosa spiega nel suo video TikTok: «I nastri adesivi per palpebre hanno sicuramente funzionato e sono ottimi per chi ha la palpebra cadente.

Gli accessori di bellezza

Darlin ha aperto un mondo alle donne e alle ragazze che vorrebbero migliorare alcuni dettagli del proprio viso. Alla fine del video, Darlin spiegato ai suoi follower dove possono trovare le patch e quante usarne durante il giorno: «Io le compro su Amazon a cinque dollari e le uso di notte ma anche alcune ore durante il pomeriggio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 17:01

