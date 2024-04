Oroscopo del weekend, chi sale e chi scende: la Luna agita i segni, farfalle nello stomaco e liti

L'oroscopo del weekend di sabato 27 e domenica 28 aprile 2024. Sole, Giove e Urano sono in Toro. La Luna, in Sagittario sabato 27 aprile, domenica 28 entra nel segno del Capricorno. Plutone è in Acquario; Marte, Nettuno e Saturno sono nei Pesci. Ariete e Acquario sentono le farfalle nello stomaco. La Vergine rischia di perdere la pazienza e litigare con qualcuno. Passionalità al top per lo Scorpione. Imbarazzo e timidezza, però, a causa della Luna, sono in agguato per molti segni. Possibile che si sottovalutino.

I consigli di Leggo per il weekend di sabato 27 e domenica 28 aprile. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.

