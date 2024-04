L'oroscopo di venerdì 26 aprile 2024. Mercurio non è più retrogrado. Sole, Giove e Urano sono in Toro; la Luna è in Sagittario. Plutone in Acquario; Marte, Nettuno e Saturno sono nei Pesci. Venere spinge i segni di fuoco a osare in amore. Mentre i segni di terra si preparano ad affrontare un periodo di grandi cambiamenti. Pesci è innamorato ed è pronto a farsi avanti. L'Acquario è un po' stanco.