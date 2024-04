Oroscopo di mercoledì 1 maggio: amore che bussa alla porta e mancanze. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di mercoledì Primo Maggio. Continua l'affollamento astrale nel Toro: Urano, Giove, Sole e Venere sono nel segno. In Ariete continua la maratona di Mercurio e da martedì 30 aprile c'è nel segno anche Marte. Nettuno è nei Pesci, dove si trova anche Saturno, che a breve rallenta e inizia il moto retrogrado. Plutone è in Aquario. La Luna è in Acquario. La felicità invade l'Ariete e il Toro che passano una bella giornata. Leone e Sagittario devono esercitare un po' di pazienza senza arrabbiarsi. I Gemelli si libereranno dalle negatività. La Bilancia pensa al suo io e i Pesci ai loro hobby.

Le previsioni di Leggo per mercoledì 1 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.

