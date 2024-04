Barbara Foria: «Sono laureata in Giurisprudenza ma ho scelto di regalare un sorriso agli altri. La risata è salvezza»

di Cristina Siciliano

A Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 27 aprile anche Barbara Foria che, con il suo umorismo si è raccontata in toto alla conduttrice di Canale 5. Una donna solare che, dopo aver frequentato la facoltà di Giurisprudenza ha deciso di seguire il suo grande sogno: diventare un'attrice comica. «Per me la risata è una salvezza. Avrei potuto fare l'avvocatessa ma ho scelto di regalare un sorriso agli altri. Sono una donna normale ed anche io ad esempio sono triste ma ho sempre preso tutto con ironia. Il momento più difficile che ho vissuto riguarda la perdita di persone care. Bisogna convivere con i dolori della vita».



Il racconto di Barbara Foria

L'attrice comica durante l'intervista condotta da Silvia Toffanin ha parlato dello studio della Giurisprudenza. «Nella mia famiglia tutti professionisti: medici, biologi, professori. Io sono stata la prima a laurearmi in Giurisprudenza ma non ho mai voluto fare l'avvocato.

Barbara Foria ha poi raccontato della sua famiglia e del suo ingresso nel mondo del teatro. «La passione del teatro è stata trasmessa da papà e mamma - ha continuato -. Ho dei ricordi di quando ero piccola sulle gambe del mio papà e guardavo questi spettacoli teatrali. Un professore di greco mi ha trasmesso l'amore per il teatro. Copiavo tutte le versioni però il teatro greco è stata una grande passione.

L'attrice ha spiegato di essere contraria a qualsiasi tipo di etichetta, «Non bisogna farsi condizionare dal giudizio degli altri perché oppure non si vive più. Capisco che sia complicato soprattutto per i ragazzi di oggi perché i giudizi sui social sono spietati. E tante volte sono donne purtroppo».

«Sono sfortunata in amore. Adesso non sono innamorata però ci vuole fortuna anche in amore», ha concluso con il sorriso l'attrice.

