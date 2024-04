Napoli, forte esplosione ai Quartieri Spagnoli: crolla la facciata di un palazzo. Paura tra residenti e turisti: «C'è odore di gas ovunque»

di Redazione web

Cosa è successo

È venuto giù il muro che affianca il balcone del quinto piano. Presumibilmente, si può ipotizzare la presenza di qualche caldaia ma questo particolare è ancora da accertare. Solo per una fortunata coincidenza in strada non c'era nessuno: fino a pochi secondi prima la strada era occupata da bambini che stavano giocando a pallone e diversi turisti a passeggio.



All'improvviso, raccontano i residenti, c'è stato un frastuono, come un'esplosione e c'è chi dice di aver sentito puzza di gas.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA