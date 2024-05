Incidente in scooter in vacanza a Miami, morti i due amici italiani Giuseppe Ghidotti e Kevin Drago

di Redazione web

Una vacanza trasformata in tragedia. Giuseppe Ghidotti e Kevin Drago, due amici del Bergamasco, sono morti in un ncidente in scooter mentre erano in vacanza in Florida. Lo schieatno è avvenuto la sera di Pasqua a Miami. Giuseppe è morto sul colpo, mentre Kevin, ricoverato all'ospedale Jackson Memorial dal 31 marzo scorso e sottoposto a diversi e delicati interventi chirurgici, è morto dopo un mese di battaglia tra la vita e la morte.

I suoi genitori, papà Giancarlo e mamma Maristella, la sorella Syria insieme alla compagna erano volati in Florida dato che le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. Da Urgnano erano state avviate anche delle raccolte fondi da parte degli amici e colleghi di famiglia per sostenere le spese mediche e il viaggio negli Stati Uniti e si era pregato per lui anche durante i funerali di Giuseppe. Ora l'ulteriore, tragico epilogo.

