Ragazzina di 13 anni abusata dal patrigno, l'uomo le dava soldi e regali per comprare il suo silenzio: complice anche la mamma

Soldi e regali per comprare il suo silenzio. Un modo astuto del patrigno orco per continuare ad abusare della figlia della compagna di soli 13 anni. La Polizia di Stato ha arrestato a Trani un uomo di 53 anni e una donna di 34 anni rispettivamente ritenuti responsabili di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia nei confronti di tre minorenni. In seguito a una segnalazione dei servizi sociali, le forze dell'ordine hanno avviato un'attività investigativa sul nucleo familiare.

Il silenzio degli innocenti

Dagli accertamenti effettuati sarebbero emersi abusi sessuali, numerosi e continuati, perpetrati dall'uomo nei confronti della propria figliastra all'epoca dei fatti appena tredicenne. Per evitare che la vittima raccontasse delle violenze subite, spesso l'indagato 53enne le avrebbe fatto dei regali o le avrebbe dato delle somme di denaro.



Maltrattati anche i figli

Per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere.

