Giada morta a 8 anni nell'incidente d'auto, le ultime ore prima dello schianto: la lezione di ginnastica e la partita del fratellino

di Redazione Web

Una bambina di soli 8 anni, Giada Paolella, di Castione della Presolana (Bergamo), è morta martedì sera nello schianto tra l'auto guidata da sua nonna - sulla quale viaggiava con il fratellino di un anno più grande di lei - e un'altra vettura.

Cosa è successo

L'incidente poco prima delle 23, all'altezza di Clusone. Nonna e nipoti percorrevano l'ex statale 671 verso l'alta valle su una Seat Ibiza, mentre nella direzione opposta procedeva una Bmw 320 sulla quale viaggiava una coppia del posto. L'impatto, causato probabilmente da una distrazione, è stato particolarmente violento e la piccola Giada è morta sul colpo. Il fratellino ha riportato una frattura a un femore, mentre la nonna, di 60 anni, ha riportato ferite gravi ed è ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia, portata con l'elisoccorso del 118 arrivato proprio da Brescia.

Il bambino di 9 anni, Davide, è invece ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov'è stato trasferito con un secondo elicottero giunto da Sondrio. Meno gravi, invece, gli occupanti dell'altra vettura, un uomo e una donna cinquantenni, portati lui al Papa Giovanni e lei all'ospedale Gavazzeni di Bergamo. I carabinieri del nucleo radiomobile di Clusone stanno ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto: una pattuglia si è occupata dei rilievi, mentre sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco con due mezzi da Gazzaniga e Clusone.

I pompieri hanno estratto i feriti dalle vetture e li hanno affidati alle cure del personale sanitario del 118, arrivato anche con due automediche e tre ambulanze da Predore, Colzate e Gromo.

Il dolore per la morte di Giada

La famiglia è infatti distrutta per la scomparsa della bambina e in apprensione per le sorti della nonna, oltre che preoccupata per le ferite riportate dall'altro figlio, fortunatamente non gravi. Grande il cordoglio a Castione per la morte della piccola Giada: ad esprimerlo a nome della comunità è il sindaco, Angelo Migliorati.

«Questa mattina un grande dolore e una infinita tristezza pervade tutto il paese per il terribile incidente di questa notte a Clusone, che è costato la vita alla piccola Giada di soli 8 anni. Restano gravi le condizioni della nonna Paola ed è in ospedale anche il fratellino Davide. Non si hanno parole per tragedie come questa... Ci stringiamo forte intorno ai famigliari ed in particolare alla mamma Laura ed al papà Roberto».

I due genitori sono molto conosciuti in valle perché lavorano da tempo come camerieri in un albergo di Bratto, frazione di Castione dove si trova la scuola frequentata da Giada e Davide. La famiglia abita invece in un'altra frazione, Rusio.

Le ultime ore della piccola

Prima dell'incidente Giada era stata insieme alla nonna alla partita del fratellino, che gioca a calcio nei pulcini del Rovetta. Lei, come ogni martedì, aveva svolto la sua lezione di ginnastica artistica, riporta il Corriere di Bergamo. L'incidente è avvenuto sulla strada verso casa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA