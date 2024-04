Damiano Toniolo, il giovane Alfiere con la passione per le galline che regala macchine elettriche per i reparti pediatrici

di Redazione web

Damiano Toniolo, 15 anni, residente a Villa del Conte, in provincia di Padova, è uno dei nuovi Alfiere della Repubblica. É diventato "famoso", quando appena tredicenne costretto dalla pandemia a rimanere a casa durante il lungo periodo di isolamento, ha impiegato il suo tempo per scrivere un libro autobiografico in cui racconta la sua immensa passione per le galline.

Il ricavato della vendita del libro è stato interamente devoluto nell’acquisto di quattro automobili elettriche, che sono state donate alle pediatrie degli ospedali di Cittadella e di Camposampiero, in provincia di Padova. Le macchine vengono guidate dai piccoli pazienti pediatrici per spostarsi lungo le corsie e andare in altri reparti per fare esami particolari, così da rendere meno triste il ricovero in ospedale.

Luca Zaia "fan" di Damiano

Tra i fan di Damiano c'è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia . Durante la Pandemia il giovane scrittore ha regalato al governatore 11 uova delle sue galline che si schiusero in diretta.

Nell'incontro con il Governatore, aveva spiegato il motivo per cui aveva scelto di donare queste macchine elettriche: «Quando dovranno andare in sala operatoria o a fare qualche esame potranno salirci sopra e guidarle, così il viaggio sarà meno triste in sella ad una macchina piuttusto che in barella o in carozzina». Impossibile restare indifferenti.

