Non si depila da quando ha 13 anni e pubblica i video su TikTok: «Pensano tutti che io usi photoshop, e invece...»

Cherry è una tiktoker statunitense di 25 anni e originaria di Seattle, è diventata famosa sui social perché posta contenuti molto audaci ma, soprattutto perché è da quando ha 13 anni che non si depila. La content creator è stata spesso presa di mira dagli hater che non riescono a capacitarsi del fatto che una donna abbia così tanti peli e, proprio per questo, credono fermamente che Cherry si modifichi le foto con photoshop. Insomma, il suo messaggio di emencipazione sarebbe pressoché falso.

Le dichiarazioni di Cherry

Più e più volte, in vari video, Cherry ha cercato di spiegare a chi la offende gratuitamente che i suoi peli sono veri e che non utilizzerebbe mai filtri, programmi o photoshop per modificare le proprie foto. In un'intervista rilasciata a Daily Star, la tiktoker ha detto: «Sui social sono spesso presa di mira da chi non capisce e non vuole accettare la mia posizione, ovvero, avere i peli sulle gambe. Il che mi fa sorridere perché io penso che ognuno possa fare quello che vuole con il proprio corpo, l'importante è che si senta bene. Io non mi depilo da quando avevo 13 anni e ho rinunciato al rasoio da molto tempo. I miei peli crescono naturalmente e non è certo l'effetto di photoshop quello che si vede sui social.

Le parole di Cherry

Infine, Cherry ha concluso dicendo: «Inoltre, a chi continua a criticarmi, vorrei dire che ho letto che è molto meno igienico radersi. Avere un'irritazione da rasoio è uno schifo e io mi rifiuto di sperimentarlo. Penso che il fatto di avere i peli sulle gambe si normalizzerà solo quando più donne inizieranno a non radersi più».

