Prova i preliminari di "50 Sfumature di Grigio" ma non va come nel film: la camera da letto prende fuoco

Laura Henshaw e Steph Claire Smith sono i due conduttori del podcast KIC che, ogni settimana, fa divertire gli ascoltatori statunitensi e non, perché raccoglie le testimonianze più bizzarre di alcuni utenti che raccontano vari episodi della loro vita. Nell'ultima puntata del programma, il protagonista è stato un ragazzo di nome Orbs che ha raccontato un aneddoto capitatogli in camera da letto insieme alla sua fidanzata. Il racconto è davvero esilarante ma la storia poteva finire molto peggio di come, poi, si è risolta.

La vicenda

Il podcast di Laura Henshaw e Steph Claire Smith è ascoltatissimo perché i fan si rivolgono alle due speaker e le chiamano principalmente per raccontare le loro avventure in camera da letto. Così, quando è stata la volta della storia di Orbs, Laura e Steph non sono riuscite a trattenere le lacrime dalle risate. Il ragazzo ha esordito dicendo: «Ciao ragazze, se volete una storia davvero estrema che abbia a che fare con il sesso, ecco la mia. Io e la mia compagna volevamo animare un po' la serata e non fare sempre le solite cose, quindi, abbiamo cominciato a massaggiarci l'uno con l'altra con un olio profumato che, ovviamente, è finito ovunque: sul pavimento, sui cuscini, sul letto. A un certo punto, la mia fidanzata mi dice "Ma se provassimo a ricostruire la scena di 50 Sfumature di Grigio in cui sono circondati da candele?". Io ho accettato perché mi sembrava divertente e ancora più eccitante, quindi, tutto unto di olio ho aperto un cassetto dove avevo una candela. Accendendola, però, mi è scivolata ed è caduta proprio su una chiazza di olio che ha preso fuoco. Ci siamo messi a urlare, visto che, piano piano, stava intaccando anche il tappeto e i cuscini, ma siamo riusciti a spegnere la fiamma. Tutto ciò, però, ha spento anche l'atmosfera sexy e, quindi, cinque minuti dopo, io stavo lavando i piatti e lei stava guardando una serie tv».

La reazione di Laura e Steph

Ovviamente, il racconto del giovane Orbs ha scatenato le risate e l'ilarità di Steph e Laura che non riuscivano più a smettere di ridere, anche perché, il ragazzo aveva raccontato l'aneddoto in modo tragicomico. Alla fine, però, Laura ha detto: «Possiamo cercare di ravvivare la vita sessuale ma certe cose lasciamogliele ai film».

