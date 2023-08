«Utensili da cucina altamente pericolosi», medico indica quali si rifiuta di utilizzare e mette in guardia i pazienti

Poonam Desai è un medico di base statunitense. La dottoressa è molto seguita sui social, specie sul proprio profilo Instagram dove conta 175mila follower che apprezzano molto i suoi consigli su varie tematiche come, ad esempio, che cosa è giusto utilizzare in cucina e quali utensili, invece, è meglio evitare per una questione di salute. Il video in cui la dottoressa Desai spiega quali sono le padelle migliori da utilizzare, ha totalizzato migliaia di visualizzazioni.

Mamma riduce il seno extralarge e mette fine alla sua agonia: «Dolori fortissimi, non riuscivo a badare ai miei bambini»

TikTok, la nuova moda delle uova rotte in faccia indigna. Gli esperti: «È vergognoso e molto pericoloso»