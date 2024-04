Messina, auto parcheggiate sul tetto: le immagini diventano virali sui social. Ma è davvero possibile?

Auto parcheggiate sul tetto di due palazzi. Può sembrare assurdo, ma è quello che succede in pieno centro a Messina: la scena bizzarra ha attirato la curiosità di molte persone che hanno voluto condividere video e foto sui social, chiedendosi come tutto questo fosse possibile e soprattutto se fosse legale. La risposta a quest'ultimo interrogativo è sì. Non c'è niente di illecito nella scelta fatta da questi due condomini siciliani, che fanno posteggiare i propri inquilini sul terrazzo da oltre 40 anni. Messina da tempo è alle prese con l'emergenza parcheggi. La Gazzetta del Sud ha intervistato Salvatore Mondello, assessore alla Viabilità della città, che nel vedere le immagini di questi due palazzi ha parlato, sorridendo, di «parcheggio creativo», aggiungendo che «è tutto assolutamente regolare».

Auto parcheggiate sul tetto a Messina. Come è possibile?

Non c'è nulla di misterioso.

I posti auto sono numerati e regolarmente acquistati tramite atto notarile. Una vera comodità per gli inquilini di questi due palazzi. Chissà che questa storia non possa essere uno spunto per tante altre città nelle quali parcheggiare sta diventando sempre più complicato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 18:54

