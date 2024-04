Incidente su via Salaria: tir perde il carico di tronchi dopo lo scontro con un'auto. Traffico in tilt

Un incidente su via Salaria manda il traffico in tilt. Mercoledì, in tarda mattinata, intorno alle 12.20, all'altezza del chilometro 18+800 della via Salaria, fra Settebagni (uscita Gra/Diramazione Roma Nord) e la Tenuta Santa Colomba, un'auto e un tir si sono scontrati: il camion si è ribaltato, perdendo il carico di tronchi che trasportava. Il camionista è stato trasportato in condizioni gravi dal 118 all'ospedale Villa San Pietro. Illesa invece la donna alla guida dell'auto. La foto dell'incidente è finita sui social.

Massimo Biondi su "Monterotondo disservizi e anomalie funzionali, segnalazioni ed interventi"

La dinamica

Nel sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento, come riferisce l'Anas - sono rimasti coinvolti due veicoli tra i quali un mezzo pesante che si è ribaltato ed ha disperso il carico e si registra la presenza di feriti. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 18:49

