«Non ci sono più certi valori, starei meglio senza social. Vorrei un libretto d'istruzioni su come si vive»: la rapper Marta Daddato si sfoga

di Serena De Santis

Diventare grandi non è semplice. Soprattutto quando i giovani sono molto esposti sui social network. È quello che ha voluto spiegare Marta Daddato, la giovanissima rapper di Roma, che ha pubblicato sui social un lungo video in cui dà sfogo alle sue emozioni, spiegando come le insicurezze molte volte minano il suo stato d'animo. «Non sono triste, ma non sono nemmeno felice. Anche se faccio cose che mi piacciono, non riesco a godermele. Molto di tutto questo dipende dai social, starei meglio senza».

Lo sfogo

Marta Daddato è in macchina quando decide di registrare il video. Posiziona il telefono sul cruscotto e preme il tasto "rec". Il suo sguardo è concentrato sul traffico, ma è più triste rispetto alle foto che pubblica su Instagram. «Non so come spiegare questo stato d'animo - ha raccontato - ci sono periodi in cui sono felice e basta, nonostante quelle vocine nella mia testa che vogliono soltanto farmi vedere il negativo della vita.

Dopo un momento di pausa, in cui cerca di trattenere le lacrime, continua dicendo: «Un altro fattore con cui non riesco a fare pace è un po' pirandelliano, perché non riesco ad avere una percezione concreta di me stessa. Quando le persone mi fermano per strada e mi dicono che le faccio ridere, dentro di me inizio a pensare: ecco, pensano che sia un pagliaccio, quando in realtà sono una persona più profonda. Non riesco a definire il mio carattere in modo positivo, vedo sempre il lato negativo. Sono sempre in bilico tra la paura di essere troppo superficiale e la paura di essere troppo pesante».

«Vivrei meglio senza social»

Durante il suo lungo sfogo, la rapper e creator ha lasciato un piccolo spazio per dire la propria sull'utilizzo dei social network. Secondo l'artista romana, le piattaforme come Instagram, Facebook e TikTok, hanno distolto lo sguardo dai veri valori della vita. «Ho sempre paura di essere e non riesco mai semplicemente a essere. So che è un controsenso, ma è così. Credo che molto di questo dipenda dai social. Con i social si ha paura di socializzare, quando in realtà vorrei soltanto vivere la vita per quella che è. Vivrei meglio senza social. Non riesco a capire perché nessuno abbia mai scritto un libretto delle istruzioni su come si vive - ha concluso con amara ironia Marta Daddato - io non leggo mai nessun libretto illustrativo, ma di questo l'avrei letto volentieri. Più e più volte».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA