«Se fossi sola in un bosco, preferiresti incontrare un uomo o un orso?»: la risposta delle donne al dilemma scatena il dibattito su TikTok

di Serena De Santis

Se ti trovassi in un bosco, con soli alberi attorno e senza campo per chiamare aiuto, preferiresti incontrare un uomo o un orso? Una domanda che potrebbe avere una risposta scontata, ma che in realtà ha creato un'accesa discussione sui social network. In particolar modo da parte del pubblico femminile, che ha risposto scegliendo la seconda opzione per «paura degli uomini».

L'origine del dibattito

Ancora una volta, protagonista è la violenza sulle donne. Tutto è partito da un profilo TikTok, chiamato Screenshot Hq, dove è stato caricato un video in cui gli ideatori hanno fermato alcune donne per strada per fare loro una domanda: «Se fossi sola in un bosco, preferiresti incontrare un uomo o un orso?». Mentre alcune ragazze sono rimaste inizialmente interdette dalla domanda inusuale, altre invece hanno risposto senza pensarci due volte, dicendo: «Scelgo l'orso, gli uomini mi fanno paura». Le interpellate si susseguono, ma la risposta non cambia: «Dipende dall'uomo, ma probabilmente sceglierei l'orso» e ancora «100% orso. Probabilmente è una cosa terrificante da dire».

La reazione degli utenti

Dopo aver visto il video, sono state diverse le persone che hanno commentato condividendo la propria opinione al riguardo.

Ma a destare curiosità è stato il dibattito di due genitori. Una mamma, infatti, ha nominato nei commenti sotto al video suo marito, nonché papà di sua figlia, per chiedergli: «Chi preferiresti che nostra figlia incontrasse?». L’uomo ha risposto che «non gli piaceva nessuna delle due opzioni». Ma che, dovendo scegliere, avrebbe preferito l’orso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA