Sergio D'Ottavi, il ritorno sui social è una frecciatina a Greta Rossetti? «Annoiare con storie che non dicono nulla non è da me»

di Redazione web

Sergio D'Ottavi non è mai stato un tipo molto social e lo diceva anche quando era all'interno della casa del Grande Fratello. Per questo motivo, l'ormai ex gieffino non è così attivo sul proprio profilo Instagram ma questo non significa che abbia qualche problema, anzi, desidera solo viversi la propria vita e le sue giornate senza per forza dover documentare tutto quello che fa. Nelle scorse ore, Sergio ha condiviso il pensiero nelle sue storie Instagram e a qualcuno, la frase sulle storie non divertenti o poco emozionanti ha fatto pensare a una frecciatina nei confronti di Greta Rossetti.

La storia Instagram di Sergio D'Ottavi

Nella sua storia Instagram, Sergio D'Ottavi ha scritto: «Siete stati in tanti, tantissimi a scrivermi: "Sergio dove sei? Fatti vivo!". Sapere che pensate a me, che vorreste che condividessi con voi le mie giornate, mi riempie il cuore di gioia.

La storia con Greta Rossetti

In questo momento, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti non si trovano nella stessa città: lei è a Milano, mentre lui, dovrebbe essere a Latina. La loro storia procede a distanza e, proprio qualche giorno fa, l'influencer aveva spiegato sui social che avrebbe voluto mantenere più privacy sul suo rapporto con l'imprenditore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 12:24

