Caterina Balivo, gaffe con Lorella Cuccarini a La volta buona: «Questa poi la tagliamo»

di Dajana Mrruku

Lorella Cuccarini è tornata in Rai per promuovere le nuove iniziative della sua associazione onlus di beneficenza, Trenta ore per la vita. Ospite nel salottino di La volta buona, Caterina Balivo non ha perso tempo e ha chiesto immediatamente alla Cuccarini che effetto le faceva tornare in Rai.

«È un po’ tornare a casa, anche se è tutto diverso. Per me poi la Rai è una mamma perché ho iniziato qua. Non dimentico dove tutto è partito, ho avute tante soddisfazioni qua», ha risposto Lorella con un sorriso sulle labbra, inconsapevole della gaffe che la conduttrice avrebbe fatto qualche minuto dopo.

La gaffe di Caterina Balivo

Sono stati momenti di imbarazzo per la conduttrice Caterina Balivo che, durante l'intervista a Lorella Cuccarini, si è lasciata andare a un commento un po' fuori luogo.

«Sei tornata a Sanremo come cantante e io cantavo la tua canzone, stonatissima, davanti allo specchio! Quella canzone non era bellissima! "Un Altro Amore no”», le ha ricordato la conduttrice gelando la sua ospite. «A me piaceva tantissimo!», ha risposto la Cuccarini, in imbarazzo dopo la gaffe della Balivo.

Caterina Balivo ha chiesto un applauso per cercare di sdrammatizzare: «No, certo, certo! Applauso, grazie! Questa la tagliamo come se non fossimo in diretta.

La risposta di Lorella Cuccarini

«Per una ragazzina poteva essere un pezzo melenso perché è una canzone d’amore. A me piaceva moltissimo perché l’aveva scritta mio marito, aveva un significato particolare», ha risposto Lorella Cuccarini a Caterina Balivo che ha cercato di scusarsi con «eh, va beh, ma io che ne sapevo tutto questo dalla mia cameretta!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA