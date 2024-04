Caterina Balivo svela a Le Iene i suoi segreti di bellezza: «Con il digiuno intermittente ho una pelle pazzesca»

di Dajana Mrruku

Caterina Balivo ha svelato alcuni segreti di bellezza per avere un fisico tonico e slanciato, nonostante la vita frenetica tra il lavoro e la famiglia. La conduttrice di "La volta buona", mamma di due bambini, Guido Alberto (11 anni) e Cora (6) avuti insieme al marito Guido Maria Brera, è stata recentemente intervistata a Le Iene che le hanno chiesto i suoi trucchi per essere sempre energica e scattante. La Balivo ha rivelato alcune abitudini alimentari che hanno cambiato il suo rapporto con il cibo e la sua quotidianità, il digiuno intermittente: «Io mangio alle 19 e poi rimangio alle 13».

Ma quali sono i benefici di questa dieta particolare (seguita anche da Flavio Briatore) che ha spopolato in America?

Il digiuno intermittente di Caterina

Caterina Balivo ha raccontato alcuni dettagli della sua dieta e in particolare in cosa consiste il digiuno intermittente: «Cosa faccio? Praticamente ceno alle 19, rimangio alle 13 (il giorno dopo, ndr), ma alle 13 devo mangiare bene, non è che posso mangiare un panino, quindi mi porto le cose da casa.

La conduttrice ha voluto precisare che ha iniziato il digiuno intermittente perché voleva dimagrire e perdere alcuni chili in più, mentre adesso lo fa per salute: «Prima mi sentivo molto più appesantita, adesso vedo benefici ovunque, soprattutto alla mia pelle!». Caterina Balivo ha chiuso l'intervista rivelando che non segue questa dieta per 12 mesi l'anno, ma per lunghi periodi e che non sempre è così fiscale con gli orari.

