Caterina Balivo perde le staffe in diretta: «Siamo in tv o in radio?». Cosa è successo a La Volta Buona

Caterina Balivo è tornata questo pomeriggio su Rai2 con La volta buona, lo show pomeridiano in diretta che intervista i personaggi dello spettacolo, attraverso la loro storia e i nuovi progetti in vista. Oggi, 16 gennaio, la puntata è stata dedicata a Sanremo e ad una coppia di Ballando con le Stelle che ha fatto sognare ad occhi aperti: Lucrezia Lando e Lorenzo Tano. I due ragazzi si sono conosciuti durante il dancing show di Milly Carlucci e non si sono più lasciati, tanto che Lucrezia raggiunge spesso il suo Lorenzo a Budapest, citttà dove lui abita insieme alla famiglia. Tuttavia, non sempre tutto va come previsto, soprattutto se il programma è in diretta.

Gli imprevisti

Gli imprevisti durante una puntata in diretta fanno sempre parte del gioco e La volta buona non è l'eccezione.

Mentre Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, protagonisti dell'intervista a La volta buona stavano entrando in studio, la musica in sottofondo ha iniziato ad avere un volume sempre più alto e a non sfumare nel momento in cui si sono seduti sui divanetti, pronti a rispondere alle domande della conduttrice. "Rossofuoco" continuava a suonare in studio e un'alquanto infastidita Caterina Balivo ha detto, cercando di mantenere la calma: «Torniamo a fare televisione e non radio?»

Il problema tecnico

Poco dopo l'inizio dell'intervista alla coppia uscita da Ballando con le Stelle, dopo essersi aggiudicati il terzo posto, un altro errore tecnico: Caterina Balivo aveva richiesto una clip particolare riguardo il primo bacio di Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, ma dalla regia, hanno mandato in onda il video sbagliato.

Momento risolto immediatamente dalla conduttrice che ha preso in mano le redini della situazione, senza mostrare, tuttavia, un velo di fastidio per questi piccoli errori tecnici.

