Ballando, lite tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano dietro le quinte: «Lei piangeva e lui si disperava». Cosa è successo

di Dajana Mrruku

Li avevamo lasciati l'uno nelle braccia dell'altro, abbracciati, mentre si asciugavano le lacrime per la commozione dell'esibizione profonda a Ballando con le Stelle. Ma la verità, a quanto pare è un'altra. Lucrezia Lando e Lorenzo Tano hanno sorpreso il pubblico sin dall'inizio con una chimica tra loro che non è passata inosservata. I due hanno impirgato qualche puntata a scoprire il sentimento che li lega, non si parla ancora di amore, è troppo presto, ma Lorenzo ha la benedizione del papà Rocco Siffredi che lo vorrebbe più spigliato e intraprendente. Durante la semifinale, il ragazzo ha dovuto affrontare un episodio molto difficile della sua vita: la separazione dalla sua ex fidanzata. Sembrerebbe, tuttavia, che questo parlare dell'ex abbia innescato la prima lite di gelosia tra Lorenzo e Lucrezia.

Andiamo a scoprire che cosa è successo e le voci delle indiscrezioni.

Il retroscena: la lite e i pianti nel backstage

A svelare il retroscena sulla scenata di gelosia è stata Caterina Balivo a La volta buona che, in compagnia di Milly Carlucci ha rivelato: «Chi vincerà? Io posso dirti una cosa Milly.

Milly non ha potuto far altro che confermare questa indiscrezione: «Sì è tutto vero. Ci sono stati momenti di lacrime. Perché la scorsa puntata ognuno di loro ha raccontato un fatto importante della loro vita. E in particolare Lorenzo ha raccontato il suo precedente amore e com’è andata la storia. Ha spiegato come la rottura di questo vecchio amore l’abbia fatto così tanto soffrire. E allora lì c’è stato un momento di attrito. Perché insomma, parlare degli ex compagni non è mai una cosa saggia, non è saggio farlo davanti ai compagni attuali. Lì è successo qualcosa. Però tutto è bene quello che finisce bene. Però a parte queste indiscrezioni, adesso chi alzerà la coppa lo farà perché vince il ballo, vince una cosa che fa bene a tutti. Guardate le età dei nostri concorrenti, da quelli più grandi ai più giovani. Perché il ballo è davvero per tutti».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA