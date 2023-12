Wanda Nara in lacrime a Ballando: «Ho scoperto la leucemia dai media argentini». Poi la dedica ai figli e a Mauro Icardi in studio solo per lei La showgirl ha parlato della sua malattia e delle sue paure







di Dajana Mrruku Wanda Nara è stata una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. La showgirl si è confidata con il suo ballerino, Pasquale La Rocca, durante la seconda parte della semifinale che aveva un tema ben preciso: raccontare un episodio difficile della propria vita e trasformarlo in una coreografia. Andiamo a scoprire che cosa ha detto al suo insegnante e la dedica ai figli che erano in studio per supportare la loro amata mamma. La storia-coreografia di Wanda e Pasquale su “La vita splendida” di Tiziano Ferro 🥺🥹#BallandoConLeStelle #WandaNara pic.twitter.com/0y9T7d2qBO — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 16, 2023 Il racconto di Wanda Nara «Ho scoperto di avere la leucemia dai giornali argentini. La coreografia realizzata dal suo insegnante, Pasquale La Rocca, ha commosso tutti i presenti e mamma Wanda ha voluto dedicare la sua esibizione ai suoi figli. Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 09:40

