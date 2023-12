Ballando, sorpresa Mauro Icardi e i figli di Wanda Nara: «Siamo qui per mamma, è bravissima». La reazione di Selvaggia Lucarelli

di Dajana Mrruku

Wanda Nara si è esibita in coppia con Pasquale La Rocca, sulle noti natalizie nelle vesti dei due elfi che si rincorrevano e si facevano dispetti. Grandi ospiti della serata sono stati i figli di Wanda Nara e il marito Mauro Icardi, seduti tra il pubblico che tifavano per la mamma e la moglie. Milly Carlucci ha voluto far salire sul palco anche loro per dare la forza alla showgirl. Andiamo a scoprire che cosa è successo e la commozione di Wanda Nara.

Ballando, Teo Mammucari: «Stai rischiando grosso Milly». Ecco cosa è successo

Paola Perego, addio a Ballando con le Stelle per infortunio: «Ballerina ad honorem»

Puntata appena iniziata e abbiamo già il momento più bello della serata#BallandoConLeStelle #WandaNara pic.twitter.com/mEe7opSJOV — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 16, 2023

L'invasione di campo dei figli

Mauro Icardi, Francesca, Isabella, Valentino, Benedicto e Costantino sono saliti sul palco per sostenere mamma Wanda Nara che si è esibita poco prima insieme a Pasquale La Rocca.

«Il campionato si è fermato e quindi siamo potuti venire a vedere la mamma, la seguiamo ogni giorno e ad ogni puntata», ha detto Mauro che ultimamente sta giocando in Turchia, dove il campionato è stato sospeso per la recente aggressione subita dall'arbitro Halil Umut Meler durante la partita Ankaragücü-Rizespor, da parte del presidente dei padroni di casa.

Wanda Nara è una ragazza molto generosa e ha voluto presentare suo marito a Selvaggia Lucarelli che, al baciamano dell'ex calciatore dell'Inter, è rimasta senza parole: «Io e Wanda abbiamo uno spirito affine, ci piace il bello».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA