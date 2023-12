Ballando, Simona Ventura in lacrime: «Ho subito violenza psicologica dal mio ex compagno. L'incidente di mio figlio mi ha riportato alla realtà». Ecco di chi sta parlando La conduttrice si è sciolta in lacrime mentre raccontava un periodo buio della sua vita







di Dajana Mrruku Simona Ventura ha raccontato un momento molto delicato della sua vita e in lacrime è riuscita a condividerlo con il suo insegnante di ballo, Samuel Peron che con molta delicatezza è riuscito a raccogliere le paure della sua partner e a trasformarlo in un ballo molto sentito. «Ho perso me stessa, mi sono allontanata dai miei figli e mi sono sentita molto sola», ha confessato Simona tra le lacrime. La conduttrice ha raccontato di aver avuto una relazione tossica che le toglieva la voglia di vivere e la allontanava dai suoi cari, facendola sentire uno zero. Alcuni fan sono andati alla ricerca del possibile compagno di cui parlava la Ventura ed ecco cosa hanno scoperto. Ballando, Ricky Tognazzi e la frecciatina a Rosanna Lambertucci: «Dopo quello che ho visto, sarò ripescato» Ballando, sorpresa Mauro Icardi e i figli di Wanda Nara: «Siamo qui per mamma, è bravissima». La reazione di Selvaggia Lucarelli L'amore tossico di Simona Ventura «Dal 2011 al 2018 avevo questa persona che mi ha allontanata da tutto, dalla luce. Stando a quanto riportano i media di quegli anni, Simona Ventura stava frequentando Gian Gerolamo Carraro, figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier. Potrebbe essere questo il motivo del litigio tra Simona e Mara? Le due hanno fatto pace solo quest'anno, ma non si parlavano proprio dall'anno in cui SuperSimo tornò single. Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 23:46

