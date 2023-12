Ballando, Teo Mammucari: «Stai rischiando grosso Milly». Ecco cosa è successo

di Dajana Mrruku

La semifinale di Ballando con le Stelle è appena iniziata e Teo Mammucari ha già qualcosa da ridire. Il conduttore si è rifiutato categoricamente di ballare in calzamaglia perché «c'è mia figlia qui, mi vergogno». Ma cosa è successo? Andiamo a scoprire insieme quale sfida impossibile avrà scelto Milly Carlucci per i suoi semifinalisti, quale è il tema e le modalità di gara.

Teo Mammucari, l'affronto a Milly Carlucci

Ospiti della semifinale di Ballando con le Stelle sono stati l'etoile del teatro dell'opera di Roma, Susanna Salvi e il primo ballerino Claudio Cocino e Teo Mammucari ha già deciso che non affronterà la prova che Milly Carlucci vuole proporre a loro: un balletto classico nei costumi originali, con la calzamaglia.

Il conduttore aveva già capito dove la conduttrice voleva andare a parare e si ha iniziato subito ad opporsi: «Stai rischiando Milly! Io non mi metto in calzamaglia, c'è mia figlia seduta tra il pubblico, una figuraccia così non la faccio».

Milly ha avuto molta pazienza e gli ha concesso di non mettere la canzamaglia, ma ha annunciato il tema della serata: balli di Natale.

