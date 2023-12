Ballando, Fiorello ballerino e Biggio giudice (con Casciari) nello studio a caccia del regolamento

Se, per caso, doveste avere ancora qualche difficoltà a comprendere il funzionamento di "Ballando con le stelle", ora potete stare tranquilli: è arrivato un trio d'eccezione a fare chiarezza. Direttamente da VivaRai2! arrivano i magnifici tre, Fiorello, Biggio e Casciari, che hanno deciso di sacrificarsi per voi e intrufolarsi nello studio del noto programma Rai con una missione di prim'ordine: recuperare il regolamento ufficiale dello show.

Ballando, Wanda Nara in lacrime con il figlio Valentino: «Lui è timidissimo, non avrei mai pensato venisse qui»

Com'è andata la missione?

Il risultato - e chi si aspettava nulla di diverso, con quei tre? - è una clip esilarante in cui accade di tutto: da Fiorello che diventa ballerino per un giorno a Biggio che non si lascia andare l'occasione e lo giudica, passando per lo showman stesso che lascerà qualche nota...

Tutte le cose belle, tuttavia, finisco: torcia alla mano, non appena i tre sentono la voce di Milly Carlucci non se lo fanno dire due volte e se la danno a gambe. Non tutto, però, va liscio come l'olio e la fuga disperata di Biggio finisce proprio contro la scenografia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA