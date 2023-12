Ballando, le pagelle: Simona Ventura sposa ballerina (10), Wanda Nara emozionata (9), Sara Croce «senza l'x factor» (7)

Ballando con le Stelle si sta avvicinando alla puntata finale dove, sicuramente, non mancheranno le scintille. Scintille che, comunque, si sono viste anche nell'ultima puntata, ovvero l'ottava. La serata, che ha visto Gabriel Garko come ballerino per una notte e Stefano De Martino regalare un sogno a una piccola fan, è stata ricca di sorprese che hanno davvero commosso i concorrenti, a partire da Simona Ventura che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Giovanni Terzi.