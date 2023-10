Alessandra Celentano a Verissimo: «La mia confidente è mia cugina Rosita, ma nella vita me la sbrigo sempre da sola»

di Redazione web

Alessandra Celentano è stata la prima ospite della puntata della domenica di Verissimo. La professoressa più temuta di Amici ha rivelato a Silvia Toffanin il suo lato caratteriale "più umano" e più vero che non tende molto a mostrare in televisione. Inoltre, Alessandra ha parlato anche della sua vita privata e del legame profondo con la cugina Rosita, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori.

L'intervista ad Alessandra Celentano a Verissimo

Alessandra Celentano ha cominciato la sua intervista a Verissimo parlando del suo ruolo all'interno della scuola di Amici: «Io amo il mio lavoro e anche se sembro molto severa, io ci tengo ai ragazzi che seguo. È vero che sono severa e puntigliosa ma lo faccio per il loro bene e mi fa tanto piacere quando parlano bene di me. Con molti di loro mi sento ancora, vado a vederli ballare e per me è come se fossero tanti figli. Io non ne ho avuti ma le mie sorelle mi hanno sempre detto che sarei stata una brava mamma, questo non lo posso sapere, però, io voglio molto bene ai miei ragazzi». Poi, Silvia Toffanin ha chiesto ad Alessandra se anche se nella vita di tutti i giorni è così "dura", quindi, la maestra ha risposto: «Io nella mia vita non sono mai stata quella che si lamenta o chiede aiuto, sono sempre stata abituata a sbrigarmela da sola. Devo dire, però, che la mia confidente è mia cugina Rosita con cui parlo di tutto e con la quale riesco sempre a tornare adolescente».

Alessandra Celentano e l'amore

Infine, Silvia Toffanin ha chiesto ad Alessandra Celentano come vada la sua vita sentimentale e lei ha risposto: «In questo momento non c'è nessuno, però, non nego che comunque mi piacerebbe riprovare tutte quelle emozioni che vivi quando sei innamorato».

