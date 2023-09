Amici, Wax commenta la frase di Holy Francisco: la frecciata velenosa per il nuovo concorrente

I concorrenti di Amici hanno già fatto parlare di loro. Uno dei cantanti ha attirato l'attenzione per una dichiarazione audace nei confronti del professore Rudy Zerbi. Subito dopo l'inizio del programma, Zerbi è entrato in studio per annunciare un premio speciale per il "fenomeno della classe". Ha mostrato un video in cui il concorrente Holy Francisco aveva fatto un commento irriverente su di lui.

Amici, la risposta di Wax

Zerbi non è rimasto impressionato dall'esibizione di Holy e ha assegnato al cantante un "compitino" disciplinare. Ha poi annunciato che il cantante avrebbe dovuto svolgere un compito in italiano o inglese per cercare di impressionarlo. Holy ha più volte ripetuto "non me ne voglio andare per questa cosa" e al post sui social che la trasmissione ha pubblicato per sapere cosa ne pensasse il pubblico, a sorpresa ha risposto in modosarcastico l'ex allievo Wax, scrivendo un "ma tanto non te ne vai" che ad alcuni è sembrato "velenoso".

