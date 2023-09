Amici, Holy Francisco già sul palco di X Factor: fu bocciato prima delle semifinali, lo ricordate? Il cambio look è incredibile

La scuola di Amici 23 ha inaugurato la sua nuova stagione con una classe fresca di partecipanti pronti a sfidarsi e darsi battaglia per vincere il serale del talent show di Maria De Filippi, cercando di imitare l'ultimo vincitore: Mattia Zenzola. Tra gli allievi, uno dei volti più riconoscibili è sicuramente quello di Holy Francisco, un nome già noto agli spettatori in quanto aveva già calcato il palco di un altro programma televisivo, X Factor. Ma la prima avventura televisiva del cantante non è andata bene: fu bocciato dai quattro giudici. Adesso ci riproverà con Maria, ma cosa andò male sul palco di X Factor? Scopriamolo insieme.

Holy Francesco bocciato a X Factor: il retroscena

La sua esperienza precedente nel talent show si Sky non fu coronata da grande successo. Ma cosa cantò e cosa invece evitò che arrivasse alle semifinale del programma condotto da Francesca Michielin? Voi vi ricordate di lui nonostante il profondo cambiamento di look? Andiamo a scoprire insieme tutto ciò che c'è da sapere.

