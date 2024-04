Va fuori strada con la sua moto, Filippo Barletta muore a 21 anni. Gli automobilisti rallentano per scattare foto e si tamponano

di Redazione web

Viaggiava sulla suo moto con un amico Filippo Barletta, quando ha perso il controllo, è uscito fuori strada ed è morto sul colpo. Erano el 4.30 del mattino, in via di Torrevecchia in zona Primavalle, a Roma. L'amico che era con lui è rimasto illeso, ma per Filippo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma che stanno effettuando le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Filippo aveva 21 anni e viaggiava in sella a un motoveicolo Zontes zt 125. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro, ma nella carreggiata oppota, negli stessi istanti, si è verificato un tamponamento: un automobilista ha rallentato la marcia per scattare una foto dell'incidente, scontrandosi con un'altra vettura.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Aprile 2024, 19:21

