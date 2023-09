Amici, Holy Francisco: «A Rudy Zerbi faccio un c**o così». Duro confronto in studio

di Redazione Web

La nuova edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi è appena iniziata ma è stato già assegnato il primo compito ad uno degli allievi di Anna Pettinelli: Holy Francisco. Chi è stato ad assegnare il compito al cantante? Naturalmente Rudy Zerbi. Durante il daytime, il professore ha convocato gli allievi in studio ed ha esordito dicendo: «C'è da assegnare il premio fenomeno della classe». Rudy Zerbi ha subito mostrato il video in questione che riguarda Holy Francisco mentre esclama alcune affermazioni "pungenti". Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Farò un c**o così a Rudy Zerbi», sono queste le parole che il trapper ha esclamato alla classe.

«Ti arriverà un compito: non è un pagare le conseguenze, ma è rispondere con quello che sei chiamato a fare. Come preferisci sconvolgermi, in inglese o in italiano?». Holy ha chiesto di cantare in italiano perché si sente più ferrato rispettoa all'inglese.

Ma cosa succederà nella puntata di domenica? Riuscirà Holy a portare a casa l'esibizione?

Non ci resta che aspettare.

