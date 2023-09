Amici, ballerino infortunato: «Si è fatto male dopo 7 ore no stop di allenamento»

di Redazione Web

Amici sta per iniziare, ma pare che uno dei ragazzi si sia già fatto male. In queste ore inizieranno le registrazioni di Amici 23, durante le quali verrà formata la nuova classe del talent show di Maria De Filippi. La puntata andrà poi in onda su Canale 5 domenica 24 settembre, come sempre alle 14.00. L'attesa per scoprire i nuovi concorrenti è tanta, anche per il corpo docente, ma pare che ci sia già qualche piccolo problema.

Ballando, Teo Mammuccari nel cast: «Sono già campione»

Carolina Marconi torna in ospedale per il tumore: «Una paura incredibile». Cosa è successo

Conferme e novità

Per quanto riguarda i prof a tornare per il canto saranno Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, dopo un anno di assenza. Per il ballo troveremo invece Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

L'infortunio

Stando a quanto riporta la pagina Amici News infatti, sembrerebbe che uno dei ballerini, a causa delle troppe prove, che sarebbero durate circa 7 ore, si sia fatto male. Il ragazzo in questione, di cui non si conosce l'identità, potrebbe saltare la prima puntata. Anche su questo ci sarà conferma nei prossimi giorni e sicuramente la padrona di casa, Maria De Filippi, chiarirà tutto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA