Carolina Marconi torna in ospedale per il tumore: «Una paura incredibile»

Carolina Marconi è tornata in ospedale, dopo i problemi per il tumore. L'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato su Instagram tutta la sua battaglia al tumore al seno. Sin dalla diagnosi, Carolina ha voluto spiegare a chi la seguiva sui social, cosa le stava accadendo e cosa passava, dal punto di vista fisico e anche psicologico, con l'intento, prima di tutto, di dare forza e farsi lei stessa coraggio insieme a chi combatteva la sua stessa malattia.

I controlli

Da due anni il tumore al seno è stato sconfitto, ma come sa bene chi ha avuto a che fare con questa malattia, prima di poter tirare un sospiro di sollievo deve passare del tempo e nel mentre si fanno regolari controlli. Così, Carolina Marconi si è fotografata in ospedale in attesa della TAC: «Ho fatto la 4 TAC body. Non vi nego che avevo una paura incredibile, non ci si abitua mai. Anzi, non ho dormito per una settimana, ero molto in ansia. Mi sono presentata alle 15:30, due ore prima dell'appuntamento. Mi sono seduta in sala ad aspettare, mi alzavo continuamente e facevo avanti e indietro per il corridoio come una bimba che non riesce a stare ferma.Quei minuti sembravano ore e l'ansia cresceva sempre di più». Il suo trascorso non è stato facile e nel lungo post su Instagram si lascia andare a riflessioni molto intime: «In un attimo mi sono venuti in mente tutti i momenti trascorsi qui. La prima volta che ho fatto la TAC ricordo che ero molto spaventata perché non sapevo a cosa andassi incontro, ma oggi mi sentivo ancora più terrorizzata perché hai paura che quel 'bastardo' possa tornare».

La confessione

«La vita si ferma all'improvviso, ti manca il respiro e pensi nel tuo inconscio inevitabilmente alle cose peggiori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 15:50

