Carolina Marconi attacca il GfVip: «Pier Silvio Berlusconi fa bene a fare pulizia». Poi la frecciata a Signorini

L'ultima edizione del GfVip si è appena conclusa, ma le polemiche non sono ancora finite. Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un intervento deciso di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe voluto mettere un limite al trash. Una presa di posizione che è stata accolta positivamente da Carolina Marconi, ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini. Al programma radiofonico 'Turchesando', l'ex gieffina ha dichiarato che Berlusconi «ha fatto bene» a fare pulizia. Inoltre non ha risparmiato una frecciata al conduttore.

Cosa ha detto Carolina Marconi

«Quando sono entrata al Gf Vip il mio intento era quello di raccogliere più firme possibili. Era una situazione per me difficile perché finito le terapie (della lotta al cancro, ndr), avevo iniziato le cure ormonali. Sono entrata per una cosa bella, raccogliere firme, sensibilizzare. Nessuno della mia famiglia voleva che partecipassi, nemmeno il mio compagno», ha detto Carolina Marconi.

«Volevo portare avanti questa battaglia. Ho avuto delle promesse che poi all’interno della Casa non ci sono state. Non ho potuto esprimermi perché non ti danno la parola. Non c’era tempo per parlarne, troppi litigi, poi è scoppiata la bomba Bellavia. Dentro la casa dopo quello che è successo mi sentivo triste, arrabbiata. Non ero tutelata. L’obiettivo era prendere firme, lo facevo per le donne. Ma non mi sentivo capita, perché erano concentrati su altro. Questo tipo di dinamiche non mi piacevano. Il padrone di Casa che era Alfonso magari poteva dare qualche parolina in più su questa cosa».

Carolina Marconi ha poi concluso: «Non lo rifarei il Gf Vip perché ho bisogno di assaporare la vita. Sono stata chiusa per tanto tempo. Il Nip è stato il mio preferito. Ci siamo troppo divertiti. Noi non sapevamo, eravamo spensierati, ci divertivamo tanto. In questo sai come ti devi mettere davanti alle telecamere, appena ti alzi devi truccarti. Sì è diventati più arroganti. Si alza la voce. Ci sono più dinamiche. Chi è più arrogante ora vuol dire avere carattere. Secondo me è diventato tutto confuso».

