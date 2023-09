Belen al parco felice come una bambina con il suo Elio, ma rischia di danneggiare i giochi

di Redazione Web

Belen Rodriguez ormai non si nasconde più e dopo l'ufficializzazione della relazione con Elio Lorenzoni è stata immortalata da alcuni fotografi mentre si gode qualche momento di gioco e divertimento con il compagno al parco. Sulla pagina social Whoopsee sono apparsi diversi scatti e video che mostrano i due a Parco Sempione, Milano, tra chiacchiere e divertenti giochi.

Belen e Elio, coppia felice

Dopo la loro fuga in montagna, dove appunto hanno ufficializzato l'inizio della loro storia di cui si vociferava sin dall'inizio dell'estate, ora Belen ed Elio si trovano a Milano, pronti a riprendere lavoro e routine. Belu si mostra felice come una bambina accanto al nuovo compagno, dopo la crisi e la rottura con Stefano De Martino sembra aver ritrovato il sorriso e tra le giostre del parco saltella e gioca proprio come una bambina, apparentemente ignara della presenza dei paparazzi.

Le critiche

Ma a molti non è sfuggito che di spontaneo in quegli scatti sembra esserci ben poco e diversi followers sostengono che sia stata una strategia della Rodriguez per mettersi in mostra.

