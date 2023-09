Belen, Elio Lorenzoni solo un ripiego? La critica: «Senza Stefano De Martino non sei felice, si vede»

di Redazione web

Belen Rodriguez avrà un nuovo lavoro? A quanto pare sì. A confermarlo è la stessa showgirl che nelle Instagram stories di ieri ha dato un annuncio particolare senza rivelare granché in merito. Dopo l'uscita da Mediaset, a detta sua per volontà propria, ma per molti dovuta all'epurazione dal trash di Pier Silvio Berlusconi, nelle ultime ore, la showgirl ha pubblicato in un post la location in cui si è diretta per svolgere quello che apparentemente potrebbe essere un "colloquio" per il nuovo incarico.

Quelli che sembrano gli interni della redazione di Freeda, potrebbero essere le mura che ospiteranno un nuovo progetto per la conduttrice che intanto, però, deve fare i conti con i suoi fan e le questioni di cuore. Ecco perché.

Belen Rodriguez e il messaggio misterioso: «Finalmente a lavoro, è l'appuntamento più importante della mia vita»

Belen ha litigato con la sorella Cecilia? Il mistero sul like di Stefano De Martino

Belen Rodriguez, indizio social

Belen Rodriguez si è ritrovata al centro di una polemica dovuta, ancora una volta, alla sua vita privata. La showgirl, infatti, nelle ultime settimane ha reso noto il volto e il nome del suo nuovo amore. No, non è Stefano De Martino e questo, purtroppo, non piace ai suoi fan.

«Feliz» è tutto ciò che si può leggere sotto al post con cui ha dato qualche indizio sul progetto lavorativo al quale sta lavorando, ignorando così le critiche sui social.

Le critiche dai fan

«Il tuo sorriso nasconde una tristezza infinita, altro che felicità», le ha scritto un utente su Instagram. E, ancora: «Ma quale felice, senza Stefano De Martino stai uno straccio. Non riampiazzarlo con tappabuchi», ha scritto un altro account riferendosi alla sua nuova fiamma Elio Lorenzoni. «Tutta una pagliacciata», tuonano gli hater.

La storia con il papà del suo primogenito Santiago è finita per quello che pare sia stato un tradimento da parte di Stefano De Martino.

