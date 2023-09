Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, alleanza tra gli ex di Belen per il bene dei figli

di Redazione Web

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese "complici" per il bene dei loro figli. A testimoniare quella che è stata definita "un'alleanza tra ex" è il settimanale Chi, che mostra i due ex di Belen Rodriguez, stare insieme e chiacchierare con i loro bambini, Santiago e Luna Marì, avuti entrambi dalla showgirl argentina.

Mentre Belen si gode delle romantiche vacanze insieme al suo nuovo amore Elio, i piccoli stanno con i loro papà che pare stiano costruendo un buon rapporto per permettere ai bambini di frequentarsi anche senza la presenza della mamma.

L'alleanza

Un gesto di grande maturità, ma d'altronde sia Stefano che Antonino hanno sempre sottolineato la loro intenzione di mantenere rapporti sereni e civili con la famiglia di lei e con i vari ex per l'interesse dei loro figli. Santiago e Luna sembrano infatti essere molto legati e per evitare che possano soffrire delle varie dinamiche familiari i due papà si stanno impegnando molto.

Nuovi equilibri

Pare che Stefano e Antonino abbiano quindi raggiunto un loro equilibrio, secondo le immagini del settimanale, i due avrebbero accompagnato i rispettivi figli a casa della mamma e sembra che si siano trattenuti per diversi minuti, quindi presumibilmente il loro non sarebbe solo un rapporto di circostanza, ma potrebbe esserci un dialogo, addirittura c'è chi parla di un'amicizia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 11:30

