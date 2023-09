Francesco Totti difende il figlio Cristian dal bodyshaming sui social: «Siete niente»

di Redazione Web

Francesco Totti sbotta contro gli hater del figlio Christian. Il primogenito dell'ex campione della Roma e di Ilary Blasi è da giorni vittima di bodyshaming dopo uno scatto pubblicato dal ragazzo su Instagram in cui si mostra con la maglia del Frosinone, la sua nuova squadra. Molti lo hanno definito "grassi" facendo commenti poco delicati sul suo aspetto fisico e creando il paragone con il padre.

La replica di Francesco Totti

Le pesanti frasi non sono passate inosservate e dopo un iniziale silenzio Francesco Totti ha voluto replicare a riguardo. Nel corso di un'intervista a Radio Seria A ha affermato: «Chi critica su internet penso che sia una persona inesistente. Magari ha anche dei figli. Chi si esprime in quel modo con un ragazzo di 17 anni non merita di avere delle risposte». Sulle polemiche in merito al passaggio al Frosinone poi Totti ha fatto sapere che nella squadra giallorossa non sarebbe riuscito a esprimersi nel modo giusto: «Me lo hanno chiesto e io da genitore gli ho detto di godersi questo momento».

Le aspettative

Cuore di papà ha quindi preso le difese di suo figlio e si è detto tranquillo nel caso in cui la carriera di calciatore di Christian non dovesse essere come la sua: «Il suo nome ovunque andrà è sempre quello, dovrà essere bravo lui a mettere da parte le emozioni».

