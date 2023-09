Marica Pellegrinelli, domanda inopportuna su Instagram, ma lei non si lascia intimorire e risponde così: «Ottimo anti aging, ginnastica...»

di Redazione Web

Marica Pellegrinelli è stata molto impegnata, come altre modelle e influencer, al Festival del Cinema di Venezia. Durante il soggiorno si è lasciata andare anche all'incontro e al confronto con i suoi followers, ma tra le varie domande che le sono state fatte una è stata decisamente poco elegante. Nonostante ciò però l'ex compagna di Eros Ramazzotti non si è lasciata intimorire replicando in modo decisamente arguto e ironico.

Domande scomode

Dopo una domanda sulla pillola anticoncezionale, sui consigli per un profumo e se lei abbia mai avuto problemi di perdita di capelli ecco che Marica decide di rendere pubblica anche una domanda inopportuna: «Ti piace fare i pom**ni?», scrive uno dei suoi followers, ma a queste parole la Pellegrinelli non si lascia intimorire.

La modella senza starci a pensare troppo risponde così: «Un giorno pubblicherò tutti i profili che m’inviano domande simili, vi avverto», poi però decide di rispondere a domanda diretta: «By the way, sono un ottimo anti aging, ginnastica facciale insomma».

Replica top

Una risposta veramente pungente che non solo ha lanciato un avvertimento a chi si permette di essere troppo sfrontato di poter essere sbugiardato prima o poi su un profilo che ha così tanti followers, ma anche con un tocco di ironia.

