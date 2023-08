Luca Salatino e Matteo Ranieri, l'amicizia nel mirino degli hater: «Siete una coppia, ditelo». Cosa è accaduto

di Redazione Web

L’amicizia tra Luca Salatino e Matteo Ranieri è diventata motivo di discussione sul web. I due hanno legato nel corso di Uomi e Donne, dove erano entrambi tronisti, poi però una lite li ha allontanati ma con la fine della relazione tra Salatino e Soraya sembra rinata anche l'amicizia tra i due ragazzi che sono un duo inseparabile ormai da mesi. Il loro rapporto è stato però motivo di polemiche e illazioni.

Flavio Briatore in vacanza con i due figli: Nathan e Leni Klum, le foto con gli amici

Diletta Leotta mamma, quando in un'intervista 'anticipò' la nascita della bambina: il dettaglio notato dai fan

Le vacanze insieme

Il fatto di stare spesso insieme tra serate e uscite varie ha fatto pensare che i due fossero una coppia. Voci diventate ancora più insistenti in questi giorni. I due si trovano in Liguria, terra d’origine di Matteo che ha voluto che Luca conoscesse meglio la sua terra. Ranieri si è improvvisato nel ruolo di Cicerone documentando tutto sui social con foto e video che però hanno fatto nuovamente storcere il naso ad alcuni utenti.

Gli haters

Ciò è bastato a scatenare degli hater che hanno scritto: «Ditelo chiaramente che siete una coppia…..Questi atteggiamenti non detti, creano più omofobia nella mente delle persone…», e molti altri anche offensivi. In difesa di Matteo Ranieri e Luca Salatino si sono schierati alcuni fan: Ma perché devono dire una cosa che magari non è vera? Si amano anche gli amici, poi se fosse sono ca**i loro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA