Daniele Dal Moro, lite social con Guendalina Canessa: pubblica un audio privato. Cosa è successo

Lite furibonda sui social tra Guendalina Canessa e Daniele Dal Moro. L'ex vippone è scoppiato nei confronti dell'influencer pubblicando anche un audio della Canessa. Daniele ha scritto: «Ma se non avessi i soldi di papino lo faresti anche tu Danielino, dai eh». La provocazione è stata raccolta da Guendalina che ha risposto: «A parte che mio padre non mi dà soldi e io ho diverse attività che mi garantiscono un tenore di vita più che soddisfacente senza bisogno di passare da terzi. Tu parli sulla base di cosa?».

La nota audio

Dal Moro ha insistito divulgando una nota audio che Guendalina Canessa gli aveva mandato tempo fa in cui gli suggeriva di uscire a bere qualcosa con una sua amica. «Senti ma, non ti va di scrivere a quella mia amica fig* che ti volevo presentare?» esordisce l'ex giffina nell'audio, «Che così magari ci bevi una cosa insieme. Poi vedi. Se non ti piace, niente. Vuoi che ti mando la foto del suo profilo Instagram così magari le scrivi tu? Boh, vedi tu… io te la mando. So che lei è a Milano e dovevo anche vederla ma non sono riuscita».

Lo sfogo

Infine Daniele aggiunge in modo confuso: «Canessa ma fammi capire, ce l’hai con me perché non sono stato con quale delle tue amiche? Continua a dilettarti nella vecchia arte del marchetaggio (anche per le tue “amiche”) della quale tu, come ben risaputo, sei pioniera senza rompere il cazz* a chi non ti cag*! Tieni sti dieci euro».

